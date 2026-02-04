福岡県沖の有明海で養殖された冷凍網ノリの今季初の入札会が3日、柳川市の福岡有明海漁連共販センターであった。一、二番摘みの板のりが出品され、販売枚数は1億2439万枚（前季比9193万枚増）、販売額は26億629万円（同17億9857万円増）、1枚当たりの平均単価は20・95円（同3・93円減）だった。