バスケットボール、Bリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡が4月に実施するホーム5試合の会場を発表し、福岡国際センター（福岡市博多区）での初開催が決まった。収容人数は約5千人の照葉積水ハウスアリーナ（同市東区）より多い約6500人。4月1日に熊本と対戦する。