福岡県福智町は7、8日、包括連携協定を結ぶ日本航空（JAL）とコラボした観光物産展を北九州空港（北九州市、苅田町）で開く。今年が旧3町による合併から20年に当たるため、福岡の玄関口の一つである同空港で広く町をPRする。物産展では「体験」「物販」「観光」の3ブースを設置。国指定伝統工芸品の上野焼の絵付け（有料）やJAL機内で提供している「ビーフコンソメスープ」の無料サービスのほか、客室乗務員がデザインした上野