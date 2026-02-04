人気浪曲師真山隼人さん（30）の公演が11日午後2時から、福岡県那珂川市中原2丁目の博多南駅前ビルで催される。古典の演目「忠臣蔵南部坂雪の別れ」を披露。初心者にも伝わるように浪曲の魅力も解説する。真山さんは2011年、「現役高校生浪曲師」としてデビューした。18年度には文化庁芸術祭大衆芸能部門新人賞を受賞。大病を経て復帰し、新作にも意欲的に挑戦するなど波に乗る。公演はビルを管理するプロジェクト「ことと