ソフトバンクのドラフト2位新人の稲川竜汰投手（21）＝九共大＝と同3位の鈴木豪太投手（22）＝大商大＝が3日、宮崎春季キャンプで初めてブルペン入りした。稲川はカーブなど変化球も織り交ぜて34球を投じ、150キロもマーク。「最初にしてはすごく良かった」と順調な滑り出しに笑顔を見せた。ともにB組（2軍）ながら、A組（1軍）のブルペンで小久保監督ら1軍首脳陣や報道陣が集まる中で投球した。鈴木豪は「少し力が入った」と