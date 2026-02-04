J1福岡は3日、MF松岡大起（24）が海外クラブ移籍を前提にチームを離脱すると発表した。松岡は昨季、リーグ戦36試合に出場して1得点。ボランチとして攻守に幅広いエリアをカバーし、中盤の「ダイナモ」として存在感を見せた。2023年には当時所属していた清水からブラジルのクラブへ期限付き移籍。海外挑戦となれば今回が2度目となる。