ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の松本裕が、今キャンプで初めてブルペン投球を行った。WBC球を使用し、座った捕手に30球。カーブやフォークボールなども交えた。「まだ立ち上げ段階だが、順調に来ている。フォーク（ボール）もイメージ通りの落ち方をしていたと思う」。代表ではまだ役割が明確になっておらず、調整にも難しさがあるが「与えられたところでしっかり結果を出せたらいい」と自然体で臨む決意を