節分の3日、キャンプ地では小久保監督が特別バージョンのサイン会を行った。通常のサインに加え「鬼は外、福は内」か「勝ち福到来」の言葉も書き添えた。一枚一枚その場で書き込み、記念撮影にも応じるなど集まったファンを喜ばせた。また、松本晴と前田悠は豆まきを行い、報道陣が扮（ふん）した鬼を“退治”した。