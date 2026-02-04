アイドルグループ「モーニング娘。'26」の弓桁朱琴さん(17)が2月3日、浜松市役所を訪れ、中野祐介市長から浜松市「やらまいか大使」の委嘱を受けました。 【写真を見る】「やらまいか大使」に就任した弓桁さん 17期メンバーで、グループ最年少の弓桁さんは、浜松市生まれ。3日午後に行われた委嘱式では、中野市長から「やらまいか大使」の委嘱状と名刺、遠州織物の名刺入れが手渡されました。弓桁さんは