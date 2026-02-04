北海道・旭川東警察署は2026年2月2日、旭川市に住む団体職員の少年（19）を住居侵入・不同意性交致傷の疑いで逮捕しました。少年は2025年8月26日午前2時ごろから午前4時半ごろまでの間、旭川市の10代女性の自宅に侵入し、就寝中の女性に性的暴行を加えけがをさせた疑いがもたれています。同日、被害者の母親が被害を申告し、警察が捜査を進めていました。少年は同年1月14日、別件の不同意わいせつ・性的姿態等撮影の疑いで逮捕され