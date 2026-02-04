３月のＷＢＣに出場する台湾代表両輪が「対日本」でまさかの「００７」に専念か。日本ハム・古林睿煬投手（グーリン・ルェヤン＝２５）と孫易磊投手（スン・イーレイ＝２０）が３日、そろって今キャンプ初のライブＢＰに登板。ともに直球が最速１５０キロ超を記録するなど、早くもＷＢＣ本大会に向け状態を上げ始めているが、その裏で大きな?ミッション?を抱えていた。台湾代表に選出されている２人はこの日、チームの主力であ