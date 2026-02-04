ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地3日（日本時間4日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設に来るとチーム広報が明らかにした。大谷は2日（同3日）も同施設を訪れたという。集まった報道陣、ファンは一部の時間ながら選手たちの自主トレを見ることが許可されたが、その時間内に大谷は現れなかった。今後、大谷は同施設でブルペンでの投球練習、CM撮影などをこなし、6日（同7日）からいったん同地を離れる見込み。山本由伸