衆院選（８日投開票）で台風の目となっているのは、ＡＩエンジニアの安野貴博代表率いるチームみらいだ。情勢調査で躍進が伝えられてからは批判の対象にされているが、安野氏は「分断を煽らない」と挑発にも乗らずに?無血主義?の独自路線を貫いている。みらいは「テクノロジーで政治を変える」を標語にアナログな国会運営や不透明な政治資金のデジタル化を訴え、昨年の参院選で国政政党となった。初挑戦となる衆院選は１５人を