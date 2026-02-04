全日本プロレス３冠ヘビー級王者の宮原健斗（３６）が、斉藤ジュン（３９）の挑戦を受諾した経緯を激白した。宮原は１月２５日の千葉・幕張大会でジュンの挑戦表明を受けるも一度は拒否。「ノーと言えるのもチャンピオン」とアウェーの空気での王座戦を断固として認めなかった。しかし、翌２６日には団体から「オールジャパン・プロレスリング株式会社及びＰＷＦ本部承認のもと」との文言付きで、２月２３日大田区大会でのタイ