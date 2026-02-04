警察によりますと3日午後11時すぎ、春日市日の出町の県道でパトロール中の警察官が衝突音を聞いたため駆け付けたところ、ケガをした女性と自転車を発見しました。女性は50代くらいで、病院に搬送され軽傷だということです。現場に車のバンパーのようなものが残っていたことから、車が自転車とぶつかったあと現場から逃走したとみられています。警察はひき逃げ事件とみて、現場付近の防犯カメラなどを調べるとともに逃