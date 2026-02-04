不倫が原因で離婚した夫婦が1年ぶりに会う。というか、不倫した夫・幸助（錦戸亮）に呼び出され、妻のみつ子（菊地凛子）がしぶしぶ向かったのは普通の居酒屋。何の変哲もない店だが、その名も「居酒屋 法螺吹き」。実は1年前に夫と不倫相手のリコピンことヨダマリコ（中田青渚）と対峙した因縁の店だ。セレクトが無神経な上に、呼び出しておいて遅刻した夫は悪びれる様子もなく、妻をいら立たせる。そんな始まりのドラマ「嘘が