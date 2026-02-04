NY原油先物3月限（WTI）（終値） 1バレル＝63.21（+1.07+1.72%） ニューヨーク原油の２０２６年３月限は反発。中東に配備されている米空母エイブラハム・リンカーンにイラン製の無人機シャヘド１３９が接近し、米軍が迎撃したことから緊迫感が高まった。６日にイランと米国の核開発協議が再開されることになり、緊迫感は一時的に緩んでいたものの、警戒感が広がっている。ただ、シャヘド１３９は攻撃・