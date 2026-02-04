【経済指標】 主な米経済指標の発表はなし 【発言・ニュース】 ＊ミランＦＲＢ理事 ・今年は１．００％ポイント以上の利下げが必要。 ・ウォーシュ次期ＦＲＢ議長の手腕に注目している。 ・経済に強い物価圧力は見られていない。 ・長期金利上昇は一部、成長期待の改善によるもの。 ・ＦＲＢはＡＩ主導の労働市場移行に対応すべき。 ・規制改革なしにバランスシート縮小は不可能。 バーキン