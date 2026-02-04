離合集散は政界の常とはいえ、ここまであからさまなケースも珍しい。中道改革連合の結成に反発し、自ら新党を立ち上げた原口一博前衆院議員（66）。なりふり構わぬ「数合わせ」は、お粗末というほかない。＊＊＊【証拠写真22枚】体に触れる姿も…ホテルに入っていく鈴木敦議員と“20代女性秘書”「交通事故」でボロボロになった車も政治部デスクが言う。「原口氏は24日、河村たかし前衆院議員（77）と共に国会内で会見し