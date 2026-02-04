Ｊ１清水エスパルスは３日、静岡市の三保グラウンドで公開練習。流通経大から今季加入したＭＦ鈴木奎吾（２２）が左足のキック力をアピールした。ルーキーはこの日行われた７対７のミニゲームで左サイドを担当した。ＭＦ宇野禅斗のパスに合わせて素早く飛び出し、ゴール前へ正確なクロスを送って、ＦＷ高橋利樹のゴールをアシスト。「継続していきたい」と手応えを口にした。居残り練習でも左足でクロスを蹴り続けた。本職は