大阪・関西万博でオマーンパビリオンに展示されていたイチジクの木の植樹式＝1月、大阪府羽曳野市立西浦東小全国有数のイチジク産地である大阪府羽曳野市の市立西浦東小にこのほど、2025年大阪・関西万博でオマーンパビリオンに展示されていた樹齢約10年のイチジクの木が寄贈された。パビリオンから万博終了後にイチジクの木5本を譲り受けた堺市の武岡真理さんが、国際交流と食育に役立ててもらおうと、うち1本を同小に贈った