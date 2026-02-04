「サウジＣ・Ｇ１」（１４日、キングアブドゥルアジーズ）サウジＣ連覇を狙うフォーエバーヤングが３日、国内最終追い切りで圧巻の動きを披露した。リヤドダートスプリントに出走予定の僚馬アメリカンステージ（４歳オープン）を大きく先行させ、抜群の手応えで直線に向くと、鞍上の合図にピリッと反応し、鋭く伸びて約１馬身先着した。６Ｆ７７秒６−３４秒６−１１秒２と、さすがとしか言いようのない好時計をマークした。