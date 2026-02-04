JR西日本は1月27〜28日、大阪駅に隣接するグランフロント大阪で「JR西日本グループイノベーション＆チャレンジデイ」を開催した。同社グループとビジネスパートナーが取り組む新たな技術、サービスを披露するこの展示会は、2022年度に始まり今回で4回目だ。この5年、JR西日本グループの様々な取り組みを取材してきた筆者も3年連続の参加となった。これまで取材した取り組みが多く展示されており、さながら「同窓会」のような感覚に