4日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比520円安の5万4100円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万4720.66円に対しては620.66円安。出来高は1万3926枚だった。 TOPIX先物期近は3642.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIX現物終値比3.34ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 54100-520 13926 日経225m