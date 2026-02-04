侍ジャパンにとっての“脅威”が日本ハムキャンプで躍動した。今キャンプ初のライブBP（実戦形式の打撃練習）にWBC台湾代表の古林睿煬（グーリン・ルェヤン）と孫易磊（スン・イーレイ）が登板。ともに力強い速球を投げ込み、抜群の仕上がりを見せた。万波、水谷、西川を相手に古林睿煬は20球で最速153キロを計測し、安打性は0本。孫易磊は22球で最速152キロで、1安打2四死球だった。この時期としては十分な投球内容で、古林睿