2026年2月2日、韓国・世界日報によると、乾燥のりの価格が3年連続で高騰し、過去最高を記録した。韓国農水産食品流通公社によると、乾燥のりの平均小売価格（1月下旬基準）は10枚当たり1515ウォンと集計された。1500ウォンを超えたのは初めてで、2年前に比べると50％近く高い。のりの価格は23年以降、急激に上昇した。同年の年間平均小売価格は前年より10％高く、1枚当たり100ウォンを超えた。原材料確保をめぐる争いもあり、24年