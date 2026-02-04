ソフトバンクのドラフト3位・鈴木豪（大商大）が初ブルペンで33球を投げた。「凄く感触は良かったけど、思ったより力んだ」。直球の最速は142キロだった。津森と似たタイプの投げっぷりのいい変則右腕で、直球が最大の武器。小久保監督は「スピードガンよりも速く見えるね。実戦でどういう投球をするか。そこでしょう」と期待していた。