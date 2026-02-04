ソフトバンク・周東がキャンプ初日から3日連続の特打を行った。オフに5年総額推定20億円の大型契約を結び、「余裕があると思われるのは嫌。量を確保したい」との思いでバットを振り込んでいる。今季から導入される「統一ベース」を使ったベースランニングでは入念に動きを確認。従来より一辺が大きく、目標とする自己最多の60盗塁にはプラスに働きそうだ。