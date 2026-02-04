8人組グループ・timeleszの菊池風磨が主演を務める、中京テレビ・日本テレビ系水曜プラチナイト『こちら予備自衛英雄補?!』（毎週水曜深0：24※第5話は深0：34）の第5話が、きょう4日深夜に放送される。それに先立って、場面写真とあらすじが公開された。【場面カット】どんな状況に…!?呆然とした表情を浮かべる菊池風磨加藤浩次が原作・脚本・監督を手掛ける今作は、“クセだらけの能力”を持ったフリーター・ナガレ（菊池