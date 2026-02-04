◇プロ野球・巨人春季キャンプ第1クール3日目（3日、宮崎）第1クール最終日となった3日、阿部慎之助監督は「1軍はケガ人いないので、第2クールもケガ人がでないように注意を払って、いい練習をできるようにサポートしたいなと思います」などと総括しました。「思った以上に練習量を多くこなしている。まだ1クールですから、徐々に実戦も入ってくると思うので、少しでもやっていってほしいなと思う」坂本勇人選手と丸佳浩選手のベテ