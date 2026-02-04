ソフトバンクのドラフト2位ルーキー、稲川竜汰投手（21＝九州共立大）が3日、今春キャンプ初のブルペン入りで34球を投げた。直球、カーブ、スライダー、スプリットの全球種を投げ、直球は最速150キロをマーク。「大勢の人に見られていたけど、緊張はなかった。縦スピンのいい直球を見せられたかな。カーブも自信がある」と上々の感触を振り返った。高校（折尾愛真）と大学時代は福岡県で過ごしたが、山口県周南市出身だ。広島