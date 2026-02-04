日本バスケットボール協会(JBA)は3日、桶谷大氏の男子日本代表チームの新ヘッドコーチ就任を発表しました。2月に開催されるFIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選WINDOW2から指揮を執り、既にヘッドコーチを務める琉球ゴールデンキングスとの兼任になります。桶谷氏は、2021年からB1の琉球ゴールデンキングスのヘッドコーチとしてチームの指揮を執り、22-23シーズンにBリーグ優勝。25年には天皇杯優勝に導きました