来日8年目を迎えたソフトバンクのカーター・スチュワート投手（26）が3日、今キャンプ初のブルペン入りで順調な仕上がりを見せた。昨季は左脇腹痛などで登板なしに終わり、完全復活に燃える右腕は46球の力強い球を披露。昨季14勝を挙げ、175イニングを投げた有原が日本ハムへ移籍して空いた穴を埋めるべく、首脳陣からは15勝＆150イニングのノルマを課された。一昨年の9勝を超え、自己最高のシーズンにする意気込みだ。直球を