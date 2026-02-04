「有力馬次走報」（３日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆秋華賞で１番人気ながら１６着に敗れたカムニャック（牝４歳、栗東・友道）は阪神牝馬Ｓ（４月１１日・阪神、芝１６００メートル）へ向かう。鞍上は川田を予定。僚馬で鳴尾記念４着のグランヴィノス（牡６歳）は金鯱賞（３月１５日・中京、芝２０００メートル）を視野に