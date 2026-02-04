ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子のファミリー（未知子さん、弘之さん、太郎さん）が、きょう4日放送の日本テレビ系『1周回って知らない話SP』（後7：00）にVTR出演する。【番組カット】家族が集結！長男の会社を訪問するファミリー今回は、ちさ子の姉・未知子さんに新たなニュースが寄せられる。始まりは2年前、人気セレクトショップ・BEAMS全面協力のもと、未知子さんプロデュースの服などを商品化するプロジェクトがスタート。