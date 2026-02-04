昨夏に左肘を痛めた影響でキャンプC組で調整する前田純が、筑後ファーム施設で現状を語った。年明けからブルペンに5度入っており「肘は全く問題ない」と調整は順調の様子。首脳陣からは「オープン戦に向けて準備して」と指示されている。「宮崎に行くというよりシーズンに使ってもらえるように」と力を込めた。