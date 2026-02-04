「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（３日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉シンザン記念１３着のクールデイトナ（牡、宮地）は、チャーチルダウンズＣ（４月４日・阪神、芝１６００メートル）からＮＨＫマイルＣ（５月１０日・東京、芝１６００メートル）を予定。僚馬で万両賞２着のメイクワンズデイ（牡）はファルコンＳ（３月２１日・中京、芝１４０