WBC日本代表の松本裕が今春初ブルペン入り。大会公式球での30球に「昨秋から投げ続けているので違和感なく投げられている」と好感触を口にした。変化球は5球種を試し、特にフォークに「イメージ通りの落ち方をしていた」と手応えを語った。今月中旬まで調整を一任されているS組だが、チームとともに宮崎入りした。昨季、最優秀中継ぎに輝いた29歳の右腕は「とにかく状態を上げることをメインに考えている」と着々と備えを進め