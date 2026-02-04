「東京新聞杯・Ｇ３」（８日、東京）トロヴァトーレは昨年４月のダービー卿ＣＴで重賞初制覇。その後は、安田記念１７着、ダート２戦を経て、年明けの京都金杯へ。後方待機から直線では外を鋭く伸びて４着。メンバー最速の上がり３Ｆ３３秒２の末脚を繰り出して勝ち馬に０秒２差まで迫った。鹿戸師は「ハンデが重くて（トップハンデの５８・５キロ）行き脚が鈍かったけど、いい脚を使って最後まで伸びていた」と評価する。前