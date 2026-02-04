日本ハムの24年ドラフト1位の柴田が初めて同日に二刀流のメニューを本格的にこなした。沖縄・国頭での2軍キャンプ3日目、投手としてキャンプ初のブルペン入りで30球を投げ、打者としてフリー打撃などの打撃練習とウエートトレ。密度の濃さに「バカキツい。エグいっす」と天を見上げるも、「暇が嫌いなので、時間の使い方が暇じゃなくなる分、楽しいっすね」と笑顔を浮かべた。昨季は投手として1軍デビューし4試合に投げた。