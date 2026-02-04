衆院選の立候補者を対象にした読売新聞のアンケート調査では、与野党の各党首への好感度について、０〜１０の数字（０が反感、１０が好感）で回答してもらった。平均値が最も高かったのは高市首相（自民党総裁）で５・６だった。首相に対しては、自民内の平均が９・７、連立を組む日本維新の会で８・６といずれも高かった。これに加え、国民民主党６・０、参政党も５・５と、政策面で首相と比較的距離が近いとみられる野党でも