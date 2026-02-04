俳優の倉科カナが、あす5日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：00〜後9：00）内「ゴチになります！27」に出演し、制服姿をお披露目する。【写真】ゴチに新加入した倉科カナ1月15日放送回で新メンバー加入が発表された倉科。第2戦となる5日放送回では、制服姿で登場する。倉科は、濃紺のブレザー＆プリーツスカート、爽やかなブルーのシャツ、クラシカルなレジメンタルタイという制服姿を披露する。さらに