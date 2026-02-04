衆院選の立候補者を対象にした読売新聞のアンケート調査で憲法改正への賛否を聞いたところ、全体の５５％が賛成し、反対の２４％を上回った。政党別で見ると、与党の自民党で「賛成」もしくは「どちらかといえば賛成」を選んだのは合わせて９８％で、日本維新の会も１００％だった。野党でも国民民主党（９１％）などで多数を占めた。中道改革連合は、賛成が３６％だった一方、「反対」もしくは「どちらかといえば反対」が計