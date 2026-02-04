日本ハム・西川遥輝外野手（33）が3日、沖縄・名護キャンプで快音を響かせた。今季初実戦形式となるライブBPで、WBC台湾代表の古林睿煬（グーリン・ルェヤン）投手、孫易磊（スン・イーレイ）投手と対戦し、右翼線へ痛烈な打球と抜群の選球眼で四球を選んだ。21年オフに異例のノーテンダーとなって、その後は楽天、ヤクルトでプレー。5年ぶりに古巣復帰した男がリードオフマンの適性を見せつけた。少しタイミングは早かったが