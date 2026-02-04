【ヤンゴン共同】ミャンマー軍事政権の選挙管理委員会は3日夜の国営放送で総選挙の公式結果を発表した。これまでの集計で判明している通り、親軍勢力が上下両院の8割超の議席を占めて圧勝した。2021年のクーデターで全権を掌握した軍政による支配が事実上継続することが確定。3月にも新議会を招集し、4月には新政権が発足する見通しだ。選管発表によると、国軍系「連邦団結発展党（USDP）」が58％に当たる計339議席を獲得して