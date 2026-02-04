【ミラノ共同】2030年にフランス・アルプス地域で行われる冬季五輪組織委員会のグロスピロン会長は3日、ミラノで行われた国際オリンピック委員会（IOC）総会で準備状況を報告した後に取材に応じ、スピードスケートはイタリアかオランダでの開催を検討していることを明らかにした。グロスピロン氏は「ミラノ・コルティナ大会終了後に両案の評価を開始する」と話した。30年大会は四つの会場群で広域開催する計画。