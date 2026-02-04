「きさらぎ賞・Ｇ３」（８日、京都）数々の名馬を輩出してきた出世レースに、今年も可能性を秘めた素質馬たちが集結した。プロキオンＳを制し、今年のスタートダッシュを決めた四位厩舎からは未勝利戦を勝ち上がったストームゲイルが参戦。同馬を担当するのは、トレセンに入り１年目で奮闘中の原田璃空（りく）助手。レースでコンビを組む吉村誠之助騎手（２０）＝栗東・清水久＝とは競馬学校でともに騎手を目指していた。同期