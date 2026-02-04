3人組グループ・NEWSの小山慶一郎が企画・プロデュースを手がけ、大阪・東京で開催されたイベント『CHOI 集会 〜MY LIFE, MY CHOICE〜』が3日、千秋楽を迎えた。ステージ装飾、衣装、セットリスト、構成、フォトセッションブースデザインまで小山自身が企画・演出を担当。1月21日に芸能生活25周年を迎えた小山が掲げたテーマは「あの頃に戻ろう。」。歌あり、トークあり、そしてファンとの“ゼロ距離”という前代未聞の近さと、2