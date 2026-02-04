「花があると、すごく楽しい気持ちになりますね」カーネーションやバラなどの花で彩られた展示を見て、こうお話しになっていた佳子さま。1月30日、東京・池袋のサンシャインシティ文化会館で、秋篠宮ご夫妻とご一緒に「第74回関東東海花の展覧会」を視察された。「日本で最大規模の花の展覧会で、秋篠宮ご夫妻と佳子さまは2023年から毎年この会場に訪れられています。今回も1500点以上の花や観葉植物が出品されている会場を熱心に