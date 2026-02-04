正社員としてフルタイムで働いていても、満足いく生活が送れるとは限らない。投稿を寄せた愛知県の40代女性（サービス系）は、自身の生活実態を明かした。「毎日残業、給料は増えない。昨年のボーナスは1年間合計で総額8万ぐらいでした」女性の手取り月収は17.8万円、年収はおよそ200万円だという。正社員として決して高い水準とはいえないだろう。（文：長田コウ）ボーナスの評価基準は「上司が気に入るかどうか」日々の生活は、